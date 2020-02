et Marie-Pierre Haddad

publié le 23/02/2020 à 14:52

"La posture d'Emmanuel Macron dans ce domaine est une imposture". C'est ainsi que Marine Le Pen juge les propositions du président de la République en matière de séparatisme islamiste. Des mesures "dérisoires et mensongères", selon la présidente du Rassemblement national, invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

D'après Marine Le Pen, Emmanuel Macron "aurait intérêt" à ne pas lutter contre le séparatisme islamiste "parce qu'il faut du courage pour s'attaquer à tout cela". La présidente du Rassemblement national s'en prend aussi aux prédécesseurs du chef de l'État, sans les nommer. "Ils ont tous parlé de cela, mais ils n'ont jamais rien fait sur ce sujet", dénonce-t-elle.

Y-a-t-il une forme de connivence de la part d'Emmanuel Macron ? "Oui, oui, mille fois oui", répond Marine Le Pen.

Fin des "imams détachés"

Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures contre les "influences étrangères" sur l'islam en France, allant des imams étrangers au financement des mosquées. Afin d'éviter des prêches non conformes aux lois de la République, la France cessera d'accueillir des "imams détachés" envoyés par d'autres pays, comme la Turquie et l'Algérie, en augmentant parallèlement le nombre d'imams formés en France. Ceux déjà en France termineront "leur période de présence", a précisé Emmanuel Macron.

Sera également mis fin à l'accueil des quelques 300 "psalmodieurs" reçus chaque année durant le ramadan. Le président a aussi annoncé un contrôle renforcé des financements étrangers des lieux de culte, pour pouvoir bloquer des projets suspects. "Nous devons savoir d'où vient l'argent, qui le touche et pour quoi faire", a-t-il lancé.

Autre annonce, la disparition prochaine des ELCO (enseignements en langues et cultures étrangères, ndlr) qui offrent à 80.000 élèves des cours dispensés par des enseignants envoyés par d'autres pays, parfois non francophones et sans contrôle de l'Education nationale.