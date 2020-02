Séparatisme islamiste : Jack Lang se dit "pleinement en harmonie avec le président"

publié le 19/02/2020 à 20:09

Au cœur de l'actualité avec la publication aux éditions du Cherche Midi de son livre Langue arabe, trésor de France, Jack Lang a réagi au déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse, où il a prononcé un discours sur les "séparatismes religieux."

Le président, qui a débuté son "combat contre le séparatisme islamiste" en s'attaquant aux écoles, a indiqué vouloir supprimer les Elco, ces fameuses écoles où l'on enseigne une langue et une culture d'origine comme le turc, le serbe, le portugais ou encore l'arabe.

"Je me suis senti pleinement en harmonie avec le président tout le long de son intervention, a commenté Jack Lang sur RTL. J'ai apprécié notamment la philosophie de sa conférence (...) je me sens également en harmonie avec le choix des mots qu'il a fait. Il n'utilise pas le mot 'communautarisme' et a préféré le mot 'séparatiste'. Il est contre ceux qui veulent se soustraire aux voies de la République."

L'enseignement des langues, vivantes comme anciennes, doit être assuré par l'École de la République, point final. Jack Lang Partager la citation





Au sujet de la suppression des Elco, le directeur de l'Institut du Monde Arabe estime qu'Emmanuel Macron a eu "entièrement raison", rappelant que "ces écoles avaient été imaginées il y a 50 ou 60 ans pour permettre aux enfants de l'immigration de se préparer à leur retour dans leur pays d'origine."

Selon lui, "l'enseignement des langues, vivantes comme anciennes, doit être assuré par l'École de la République, point final, et non pas (...) par des officines privées et religieuses qui, sous prétexte de l'enseignement de la langue, inculquent des valeurs qui sont parfois contraires à celle de la République."

Rappelant que "la langue arabe fait partie de notre histoire", il regrette qu'elle ne soit pas davantage enseignée. Selon lui, "on a tendance à confondre la langue arabe et la religion" et il faut faire appel à l'intelligence pour ne pas stigmatiser l'arabe et ne pas "hystériser les choses".