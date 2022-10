INVITÉS RTL - "À quoi servez-vous en tant que député ?", lance Thévenot (Renaissance) à Boyard (LFI)

Un "nouveau Front populaire" est-il en train de s'ouvrir ? L'expression a été lancée par Jean-Luc Mélenchon, lors de la marche de la Nupes "contre la vie chère et l'inaction climatique". Selon les organisateurs du rassemblement parisien, 140.000 personnes ont défilé. Côté policiers, le décompte tombe à 30.000.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle en a surtout profité pour marquer le terrain de la contestation sociale. Il a ainsi appelé à une grève générale le 18 octobre. La situation sociale peut-elle s'enflammer ? Allons-nous vers une grève générale ?

Selon le député LFI du Val-de-Marne Louis Boyard, invité de RTL ce lundi 17 octobre, Emmanuel Macron opère "le vol de l'argent" des Français, "sur l'essence" et "sur le logement". Cet argent "retrouve dans les poches des milliardaires que Macron ne veut pas les taxer. C'est ça, le problème de fond", a-t-il expliqué.

La France insoumise, c'est l'indécence pour seule ligne politique Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine, Porte-parole Renaissance

Est-ce le début d'un nouveau Mai 68 ? "Du point de vue de la jeunesse, c'est souhaitable (...) La France est le seul pays qui n'a pas respecté ses engagements du point de vue des énergies renouvelables. Moi, j'ai 22 ans, on n'a pas le temps de laisser Macron continuer sa politique (...). Parmi les étudiants, combien vivent avec plus de 1.100 euros par mois ?", a demandé le député LFI.

Invitée de RTL, la députée des Hauts-de-Seine et porte-parole Renaissance Prisca Thévenot, répond à Louis Boyard : "La France insoumise, c'est l'indécence pour seule ligne politique. Vous avez raison, nous devons nous occuper des jeunes (...) Mais quand on est à l'Assemblée nationale, chaque jour qui passe, c'est plus de 2 milliards de dette supplémentaire. Et cette dette, vous la créez aujourd'hui et ils en hériteront demain", a-t-elle lancé.

"À l'heure où le pays est en crise parce que vous rajoutez en permanence de l'huile sur le feu, nous avons une guerre (...) Nous avons une guerre aux portes de l'Europe, nous avons une crise inflationniste. Nous nous demandons comment nous allons passer l'hiver avec cette crise énergétique et vous vous amusez à défiler sur un char", a ajouté la députée Renaissance.

"Vous nous expliquez que vous ne servez à rien dans l'hémicycle à part venir le spectacle politique à l'Assemblée ? À quoi servez-vous en tant que député ? Non ce n'est pas du spectacle dont nous avons besoin mais de l'action. Et cette action elle est possible mais vous continuez à vous comporter comme des militants actifs qui se défont de toute responsabilité", a taclé la députée des Hauts-de-Seine.

