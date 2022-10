INVITÉ RTL - Stellantis : Carlos Tavares "garantit" qu'il n'y aura pas de fermetures d'usines en France

Crédit : Mauro Ujetto / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Alors que s'ouvre ce lundi 17 octobre le Salon de l'Automobile, en plein contexte de tensions dans les raffineries et stations-essence, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, qui regroupe 14 marques de Fiat à Jeep en passant par Chrysler, était l'invité de RTL. "L'automobile est un formidable ustensile de mouvement", commente-t-il alors que les Français ont témoigné de leur attachement à la voiture dans ce contexte tendu.

"L'électrique résoudra le problème des hydrocarbures à condition que ce soit une énergie propre", dit-il, se demandant "pourquoi est-ce que nous avons autant d'entraves à l'automobile dans notre pays ?". Alors qu'Emmanuel Macron fixe un nouvel objectif : produire 2 millions de voitures électriques en 2030, "le groupe Stellantis est parfaitement prêt à soutenir cette démarche", a-t-il dit, à condition "d'avoir un réseau de chargement dense. Là-dessus nous sommes en retard".

Face à ces objectifs et ce plan stratégique du passage au tout électrique, le directeur général de Stellantis affirme qu'il n'y aura pas de fermetures d'usines en France. "Je vous le garantis, en tout cas pour le moyen terme. L'entreprise est maintenant plus robuste qu'auparavant. Nous avons une couverture mondiale qui nous protège. Nous avons un plan produit et technologique pour chacune de nos usines en France", dit-il, ajoutant : "Vous allez avoir dans les prochaines heures, de belles annonces dans ce domaine".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info