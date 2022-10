"Marche contre la vie chère" à Paris : est-ce un succès pour la Nupes ?

Ce dimanche 16 octobre, la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" organisée par l'alliance de gauche Nupes a rassemblé 140.000 personnes, selon les organisateurs, mais seulement 30.000 selon les forces de police. Néanmoins, les forces politiques présentes dans les rangs de cette manifestation ont rapidement affirmé avoir " réussi notre pari", à l'image de la députée LFI Aurélie Trouvé.

Jean-Luc Mélenchon avait, lui aussi, évoqué "un immense succès", et cela, seulement quelques minutes après le départ du cortège. Car au fond, le leader des Insoumis espère que cette marche aura un important effet sur la suite de l'actualité politique. Face à ses troupes, il a tenu un discours militant particulièrement fort : "Vous allez vivre une semaine comme on n'en voit pas souvent. Nous avons le devoir et la responsabilité politique d'appeler à la lutte, les retraités, les précaires, les chômeurs, les lycéens, les étudiants qui ne sont pas des salariés, mais qui sont le peuple".

Il a ensuite poursuivi sa tirade : "Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau Front Populaire qui exercera le pouvoir dans son pays le moment venu.", a-t-il lancé avant de prévenir : "Pas touche aux retraites Monsieur Macron, sinon il va vous en cuire".

Quelles conséquences sociales ?

Mais plusieurs questions se posent désormais pour le leader de la France Insoumise. Est-ce que cette marche peut vraiment être une première étincelle avant une explosion sociale plus forte ? Est-ce que ce discours saura convaincre certains salariés de se mettre en grève mardi ? Le 49.3 bientôt prévu à l'Assemblée fera-t-il lever les colères ? Voici les questions qui devraient animer la semaine à venir et qui permettront de réellement déterminer le bilan de cette mobilisation.

