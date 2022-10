Grève du 18 octobre : à quoi faut-il s'attendre ?

L'appel lancé par la CGT et la FSU pour cesser le travail ne sera pas sans conséquence pour les usagers des transports en commun ce mardi 18 octobre. La SNCF communiquera dans l’après-midi du lundi 17 octobre pour annoncer les prévisions de trafic pour cette journée de grève.

En ce qui concerne les voyageurs qui ont un billet et qui ont déjà prévu de voyager ce jour-là, ils seront prévenus d’une éventuelle annulation de leur train par un mail ou un SMS. Le mouvement de grève de la SNCF est reconductible, les perturbations pourraient donc durer. La décision de prolonger ou non la mobilisation sera prise à l’occasion d’assemblées générales organisées dans les gares par les cheminots mardi 18 octobre.

La grève devrait aussi toucher la RATP. Toutefois, très peu de perturbations sont attendues sur les lignes de métro qui devrait fonctionner quasiment normalement. En revanche, sur les lignes A et B du RER, trois trains sur quatre circuleront en moyenne. En ce qui concerne les bus, deux sur trois fonctionneront normalement.

Pour le moment, l’ampleur de la grève est inquantifiable dans les autres secteurs comme la fonction publique, les banques, les commerces, les assurances ou encore les transports routiers. Des fermetures de crèches et de cantines scolaires devraient avoir lieu et la distribution du courrier sera perturbée. Les enseignants de maternelle et de primaire avaient jusqu’à minuit, ce samedi, pour se déclarer grévistes pour la journée du 18 octobre.

