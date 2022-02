Il est au plus haut depuis le début de l'année 2022. La question du prix des carburants et du pouvoir d'achat est au centre de l'élection présidentielle depuis plusieurs semaines. Dimanche 13 janvier, Jordan Bardella et Marlène Schiappa ont débattu sur cette thématique dans le Grand Jury de RTL - LCI - Le Figaro.

"Pourquoi vous ne baissez pas les taxes. Il y a 60% de taxe sur les carburants, pourquoi vous les baissez pas ?", a interrogé le président du RN par intérim. Et de rappeler, "sur l'année 2021, un Français sur cinq ne s'est pas chauffé correctement", a-t-il pointé. "Vous avez une vision sinistre de ce pays", a répondu la ministre de la Citoyenneté, défendant une hausse du pouvoir d'achat des Français depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. "Tout ne va pas mal en France", a-t-elle poursuivi.

"Tous les experts de l'économie dans le monde, et y compris récemment dans des grandes publications aux États-Unis, disent que la France est le pays qui s'en est le mieux sorti", a rappelé la ministre sur le plateau du Grand Jury.