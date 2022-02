Carburants : le PDG de TotalEnergies recommande le bioéthanol E85 pour faire des économies

Face à la flambée actuelle des prix à la pompe, le groupe TotalEnergies a annoncé par la voix de son PDG Patrick Pouyanné ce mercredi 9 février sur RTL une remise de 10 centimes par litre dans un peu plus d'un millier de stations-services situées dans les zones rurales du pays.

Interrogé par une auditrice, le dirigeant a également invité les automobilistes à privilégier le Superéthanol E85 à la pompe lorsqu'ils le peuvent. "Le Superéthanol e85 est vendu dans 850 stations TotalEnergies 75 centimes à la pompe. Il y a un euro d'écart avec l'essence. C'est du bioéthanol produit en France, il est vert, avec 40% de moins de CO2. Il est moins cher parce que l'Etat a défiscalisé les biocarburants", a-t-il expliqué.

Proposé en France depuis une quinzaine d'années, le Superéthanol E85 est composé d'essence Sans Plomb 95 mais il contient 60 à 85% de bioéthanol issu de la fermentation de sucres contenus dans des betteraves à sucre et les céréales. Il est actuellement le carburant le moins cher à la pompe, vendu en moyenne à 75 centimes d'euro le litre quand le Sans-Plomb 95 oscille autour de 1,70 euro et le gazole autour de 1,65 euro. Cet écart de prix est le fruit d'une fiscalité avantageuse décidée par l'Etat en raison de son caractère écologique. Seule ombre au tableau : une consommation 25% plus importante qu'un carburant classique. Mais avec la flambée des prix des carburants classiques à la pompe, cela reste intéressant.

Toutes les voitures ne peuvent pas rouler au Superéthanol E85. A l'origine, ce biocarburant était réservé aux moteurs dits Flex fuel. Mais des kits de conversion permettent aujourd'hui de transformer un moteur à essence classique en moteur Flex Fuel. Comptez entre 800 et 1.000 euros pour en faire installer un sur votre véhicule dans un garage agréé. "Il y a pas mal de Français qui s'y mettent, la consommation augmente de 25%. C'est une autre voie pour faire des économies en se déplaçant", souligne Patrick Pouyanné.