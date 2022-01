Valérie Pécresse en est convaincue : "On va avoir un nouveau choc épidémique cette semaine". Invitée de RTL ce lundi 3 janvier, la candidate des Républicains à la présidentielle aurait donc fait le choix, contrairement au gouvernement, de décaler la rentrée scolaire : "À Noël et au Jour de l'An, il y a un brassage, tout le monde se retrouve", explique-t-elle.

"Donc il y a une accélération épidémique. Et ensuite il y a six jours d'incubation, donc retarder d'une semaine la rentrée, ça permettait d'absorber le choc épidémique de Noël et du réveillon, et ça permettait d'avoir une rentrée sereine", ajoute-t-elle. "Il ne s’agit pas de supprimer une semaine de classe, il suffit de la décaler. L'idée était d'aplanir la vague épidémique qui va nécessairement suivre les deux réveillons". Mais, selon elle, le gouvernement a fait le choix d'une "désorganisation qui va être assez massive".

"Ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement, qui a fait le choix de la navigation à vue", critique la présidente de la région Ile-de-France.