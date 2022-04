INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "Non, Macron n'est pas de gauche', dit Hidalgo sur RTL

À une semaine du premier tour, la candidate PS Anne Hidalgo, donnée à seulement 2% dans les sondages, l'assure : Emmanuel Macron “ne connaît pas du tout la vie de nos concitoyens”. “Non, Macron n’est pas de gauche”, insiste-t-elle. "Les personnes qui le pensent font fausse route".

Selon elle, son bilan comme son programme le prouvent. "Je crois qu'en 2017, certains pouvaient avoir un doute en se disant : 'peut-être il y a quelque chose de social chez lui'", estime-t-elle. Or, "on a vu le bilan extrêmement dur (…) : la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et en même temps, le rabotage des allocations logement".

Depuis son élection en 2017, "les classes moyennes se saignent tous les jours", assure encore la Maire de Paris. "Et là maintenant, vous avez son programme, avec un projet de réforme des retraites repoussé à 65 ans", ne tenant pas compte "de la pénibilité des métiers". "Vous l'avez entendu parler sur le RSA des plus pauvres, en expliquant qu'il fallait leur imposer un travail inférieur au coût du SMIC", assure-t-elle aussi.

"C'est quelqu'un qui ne connait pas du tout la vie de nos concitoyens, qui n'est pas du tout préoccupé de ce décrochage terrible dans lequel sont aujourd'hui les classes moyennes, qui ne regarde pas les questions de pouvoir d'achat, qui considère que les services publics, l'école, l'hôpital sont des charges pour le pays, plutôt qu'un point d'appui pour notre notre pays et notre population. Donc, non, il n'est pas de gauche", affirme enfin la candidate PS.