INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen "prise de court par la décision" de Marion Maréchal

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National (RN) à l'élection présidentielle 2022, est revenue sur le non-soutien de Marion Maréchal, sa nièce. "Pour le coup, j'ai été un peu prise de court par sa déclaration", a confié la candidate sur RTL, ajoutant qu'elle n'en avait "pas été (…) informée au préalable."

Marine Le Pen s'est montrée déçue par la décision de la jeune femme, non seulement parce qu'elles sont membres de la même famille, mais aussi de la même famille politique. Un détail qui semble important pour la candidate du RN : "On peut avoir de l'affection pour les gens qui sont dans notre famille politique".

L'hypothèse d'un éventuel soutien de Marion Maréchal à Éric Zemmour est de plus en plus évoquée à l'approche du premier tour qui aura lieu dans 47 jours. "Je ne comprendrais pas qu'elle puisse rejoindre une candidature qui ne peut pas gagner (…), qui n'a absolument aucune chance de pouvoir permettre aux Français de vivre pendant cinq ans sans Emmanuel Macron", a poursuivi la candidate, invitée du Petit-déjeuner présidentiel de RTL.

Mais la page n'est peut-être pas totalement tournée entre Marine Le Pen et sa nièce. "Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience et je sais qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais fini et tout peut toujours s'arranger (…) c'est vrai en politique, c'est vrai aussi sur le plan personnel", a conclu Marine Le Pen, sur une note d'espoir.