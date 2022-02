INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "À quoi sert Éric Zemmour ?", se demande Marine Le Pen

Alors qu'elle pourrait recueillir jusqu'à 46% des votes lors du second tour de la présidentielle 2022, selon les derniers sondages, Marine Le Pen s'est demandée ce mardi 22 février à quoi servait Éric Zemmour dans cette campagne. "J'ai posé la question depuis le début de la campagne : à quoi sert-il ?", a-t-elle lancé lors du Petit-déjeuner présidentiel de RTL.

"J'ai des désaccords profonds avec Éric Zemmour mais aussi des accords avec lui", a-t-elle tempéré. Selon elle, "il s'avère aujourd'hui qu'il est celui qui peut le moins gagner".

La candidate du Rassemblement national a également attaqué le programme économique de "l'écrivain, le polémiste, le journaliste". "Quelle est la plus-value qu'il apporte dans le panel politique en ayant le programme économique d'Emmanuel Macron et le programme en matière d'immigration et de sécurité de Marine Le Pen, plus quelques outrances pour exister ?", a lancé Marine Le Pen.

Elle a d'ailleurs annoncé que certains proches du candidat Reconquête avaient des "idées absolument détestables" et qu'elle ne pourrait jamais travailler avec eux.