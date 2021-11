Présidentielle 2022 : la polémique autour de Montebourg laissera-t-elle des traces ?

Arnaud Montebourg tente de recoller les morceaux avec sa propre famille politique. Le candidat à l'élection présidentielle souhaitait faire pression sur les pays qui refusent de rapatrier leurs clandestins. Ses propos polémiques, lors du dernier au Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI, suscitent l'indignation à gauche.

Ils ont déçu jusqu'à son propre entourage. C'est une "connerie", tranche un proche conseiller d'Arnaud Montebourg qui ne s'est pas privé de le lui dire. Une réunion houleuse de l'équipe s'est tenue autour d'Arnaud Montebourg qui est apparu secoué, dit un témoin. Le candidat s'est donc expliqué hier soir sur LCP et a dit regretter ses propos. "Je me suis fait engueuler par des gens que j’aime. Parce que moi aussi j’ai des origines dans l’immigration comme beaucoup de Français et j’ai compris que je m’étais mal exprimé", a-t-il expliqué.

Pour l'instant, pas de défection notable chez ses soutiens sauf les "jeunes avec Montebourg", un petit groupe sans réelle influence, selon l'entourage du candidat. Mais un tel épisode laisse forcément des traces, reconnaît un ami du candidat. Il ajoute : "À lui de se montrer à la hauteur en revenant à ce qu'il fait de mieux, le rôle de la France, la démondialisation, le social".