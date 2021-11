La chasse va-t-elle être interdite le mercredi et le dimanche ?

Le 2 décembre 2020, Morgan Keane coupait du bois dans son jardin en plein confinement. À tout juste 25 ans, il a été abattu par le tir d'un chasseur, qui l'a "confondu" avec un sanglier. Ce drame n'est pas un cas isolé concernant la chasse. Selon Libération, 428 personnes (chasseurs ou non-chasseurs) ont été tuées en 20 ans.

Début septembre, des proches de Morgan Keane déposaient une pétition sur le site du Sénat demandant l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche. En à peine deux mois, elle a reçu plus de 100.000 signatures. Selon la loi, le Sénat doit donc se saisir de la pétition et a créé une "mission conjointe entre la commission des affaires économiques et la commission des lois".

Plusieurs de nos voisins européens ont déjà pris des mesures semblables. La chasse est interdite le dimanche depuis 1831 en Grande-Bretagne, tout comme aux Pays-Bas, dans plusieurs États allemands ou régions espagnoles.

Un débat au cœur de la campagne présidentielle

La récurrence d'accidents liés à la chasse devient de plus en plus problématique pour ceux qui veulent l'interdire. Le 29 octobre dernier, le candidat écologiste à la présidentielle 2022, Yannick Jadot, a indiqué qu'il souhaitait interdire cette pratique durant les week-ends mais aussi les périodes de vacances scolaires.

Alors qu'un Français sur deux est plutôt défavorable à la chasse selon un sondage Ifop d'avril 2021, Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, ne souhaite pas engager de débat avec l'écologiste. "Si c'est pour entendre des conneries, ce n'est pas la peine", a déclaré le représentant des chasseurs français sur Sud Radio le 1er novembre.

De son côté, la ministre de la Transition écologique en charge de la chasse Barbara Pompili a rappelé que la question de l'interdiction n'était pas un projet pour LaRem. "La majorité n'a pas de volonté d'interdire la chasse d'une manière ou d'une autre. Par contre, elle doit être régulée", a-t-elle souligné sur FranceInfo.

La commission formée au Sénat devra donc étudier le plus objectivement possible un sujet clivant. Pour François-Noël Buffet, président de la commission des lois et sénateur LR, "il faut sortir du débat pour ou anti-chasse et aller au fond des choses. La chasse est une activité légale et populaire dans notre pays. Elle doit être sure pour les non-chasseurs comme pour les chasseurs".