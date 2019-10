publié le 22/10/2019 à 06:51

Cri de colère lancé par les patrons de cirques ce mardi 22 octobre. Ils n'en peuvent plus des attaques, dont ils se disent victimes, de la part des associations animalistes et de leurs opérations coups de poing contre les spectacles mettant en scène des animaux. Ils ont décidé de bloquer plusieurs villes et le périphérique parisien ce mardi 22 octobre.

"C'est un ras-le-bol, c'est une peur de ces gens-là qui sont vraiment agressifs", confie Teddy Seneca, directeur d'un cirque, victime il y a quelques jours d'une agression sur l'un de ses animaux. "J'ai reçu des croix gammées sur les véhicules, sur mes affiches, des menaces de mort, mon cheval a pris un coup de cutter", raconte-t-il.

"Ces gens-là vont créer une guerre civile en France. Les agriculteurs, les chasseurs, les animaleries, les gens du cirque, du zoo, le monde équestre, on va bloquer toute la France parce que l'Etat ne prend pas ses responsabilités.Ils nous ont dit clairement qu'il fallait céder sur certaines espèces pour donner quelque chose aux partis animalistes", explique le directeur.

"On est pour un dialogue et améliorer le bien-être animal, on peut le faire. Mais une interdiction il n'en est pas question", conclut-il.

