Invitée de RTL ce mercredi 7 décembre, Élisabeth Borne s'est exprimée au sujet des coupures de courant qui menacent la France cet hiver. "Ma responsabilité, c'est de m'assurer qu'on produit au maximum de l'électricité et que tout le monde se mobilise dans le cadre du plan de sobriété pour réduire sa consommation", a déclaré la Première ministre.

Élisabeth Borne s'est voulue rassurante à ce sujet. "Je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure si on se mobilise tous", a confié la Première ministre. "On fait tout pour qu'il n'y ait pas de coupures", a assuré la cheffe du gouvernement. L'objectif de la Première ministre, atteindre les 10% de baisse sur la consommation d'électricité.

Face au risque de coupures de courant, le gouvernement a recommandé aux Français d'installer l'application EcoWatt qui permet d'être alerté des délestages à venir. "Je le dis, ce n'est pas un signal d'alarme mais un signal de mobilisation", a expliqué la Première ministre. "Si ce signal EcoWatt doit passer au rouge, il faut qu'on redouble tous d'efforts".

