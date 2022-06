INVITÉE RTL - Législatives 2022 : "Macron constate que ce n'est pas gagné d'avance", affirme une journaliste

Où va ce nouveau quinquennat qui démarre, notamment en vue des législatives qui arrivent ? Agathe Lambret, journaliste politique à BFMTV, coauteur avec Louis Hausalter, journaliste à Marianne, du livre L’étrange victoire, Macron II, l’histoire secrète qui paraît aujourd'hui aux Éditions de L’Observatoire, donne quelques pistes à ce sujet.

À quatre jours du premier tour des législatives, "ce que l'on constate c'est que, alors que le président essayait d'enjamber cette campagne des législatives, comme il avait essayé d'enjamber la campagne présidentielle, il se réveille clairement dans la dernière ligne droite", indique Agathe Lambret. Pourtant, la fébrilité ne fait pas partie des habitudes d'Emmanuel Macron.

"Quand Emmanuel Macron accélère, c'est tout de même le signe qu'il constate que ce n'est pas gagné d'avance", poursuit-elle. Les derniers sondages prouvent d'ailleurs que la majorité présidentielle pourrait ne pas avoir la majorité absolue aux législatives. Selon Agathe Lambret, le second mandat du président s'annonce "trouble". En effet, la campagne présidentielle "a finalement été une guerre de clans et une lutte d'influence, il n'y avait pas d'évidence". Pour Agathe Lambret, Emmanuel Macron "tâtonne et cherche la direction dans laquelle aller".

