INVITÉE RTL - Inflation : "c'est le président contre les pauvres", tonne une députée LFI

Comme chaque année, la grande distribution et ses fournisseurs ont négocié les prix des produits de nos supermarchés pour l'année à venir. Malgré l'inflation record de ces derniers mois, le tarif de certains biens alimentaires va pourtant encore augmenter de 10 à plus de 15%. Parmi eux, de nombreuses denrées de tous les jours, comme le lait, les œufs ou le sucre.

Faut-il remettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus précaires ? Faut-il bloquer les prix des denrées essentielles ? Le gouvernement doit-il augmenter les salaires ? Invités de RTL, Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis et Paul Midy, député Renaissance de l'Essonne en débattent.

Tandis que le gouvernement dit plancher sur des solutions, la gauche dénonce le "bricolage" du gouvernement. "Plus 14 % sur l'alimentation en un an et ce n'est pas terminé", constate Aurélie Trouvé en rappelant les résultats négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs qui se sont conclues avec des hausses. "Emmanuel Macron, on savait que c'était le président des riches, on sait maintenant que c'est aussi le président contre les pauvres", estime-t-elle. "Parce que ceux qui dégustent aujourd'hui, ce sont les ménages les plus précaires".

Pour parer à cette inflation visible, la gauche et la Nupes propose Une hausse des salaires pour parer à cette baisse de la capacité des ménages à consommer. "Macron restera dans l'histoire pour avoir été le président de la baisse du pouvoir d'achat", conclut Aurélie Trouvé.



Le gouvernement devrait annoncer des mesure "à la mi-mars".

Face à elle, Paul Midy rétorque pourtant que la France possède "l'inflation la plus basse d'Europe". D'après lui, le Royaume-Uni se trouverait notamment dans une situation bien plus mauvaise avec plus de 10% d'inflation. Au-delà de ce constat, le gouvernement aurait déjà pourvu à la hausse des salaires selon ce député.

"On a augmenté tout ce qui était à la main de l'État. On a augmenté les retraites, on a augmenté toutes les allocations (...), le Smic a augmenté de 8 % sur les douze derniers mois", énumère Paul Midy. "Et on a demandé à toutes les entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires". Il ajoute également à cette liste de succès la réduction de 30 centimes des prix de l'essence ou le plafonnement de 1,99 euro au litre d'essence de TotalEnergies.

Quant à la hausse des prix de l'alimentaire, l'élu Renaissance assure que le gouvernement demande aux grandes distributions de revoir leurs marges à la baisse pour rendre les prix plus accessibles. "Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire y travaillent quotidiennement", enchaîne-t-il. D'après lui, l'exécutif travaille activement sur une solution, un "panier anti-inflation" et devrait annoncer de nouvelles mesures à la mi-mars.

Faut-il augmenter les salaires ?

Aurélie Trouvé de son côté oppose la possibilité de bloquer les prix, face à l'argumentaire du député de l'Essonne. En plus d'indexer les salaires sur l'inflation, l'élue propose "un panier d'une cinquantaine de produits de première nécessité à prix bloqués" et estime que le gouvernement "nous endort" en ne le mettant pas en place.



"On est un pays riche avec des milliardaires dont la fortune explose et on a une personne sur dix qui est obligée de faire appel à l'aide alimentaire", poursuit-elle avec frustration. "Les gens sont de moins en moins capables de vivre de leur travail" conclut la députée LFI Aurélie Trouvé.

