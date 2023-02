INVITÉ RTL - Inflation : "La grande distribution doit faire sa part", dit Marc Fesneau

Face à l'augmentation des prix de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a estimé que "la grande distribution doit faire sa part dans l'effort" lors du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI. Il soutient ainsi l'appel lancé par Emmanuel Macron samedi 25 février, à l'occasion du salon de l'agriculture, en faveur d'une réduction des marges réalisées par la grande distribution sur l'alimentation.

Une demande que le ministre de l'Agriculture a défendue ainsi : "J'ai vu les résultats d'un certain nombre d'entre eux, il me semble qu'il y a un peu de mou" a-t-il déclaré au Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI, en référence aux profits générés par les grands groupes de distributeurs.



Marc Fresneau a également répondu à Michel-Édouard Leclerc, qui a mis en avant la responsabilité de groupes industriels comme Kellogg's concernant la hausse des prix de l'alimentation : "Il n'aura échappé à personne qu'il a ses propres responsabilités. À force de dire que le meilleur prix, c'est le prix le plus bas, on a dégradé la chaine de valeurs en termes alimentaires." Pour Marc Fresneau, tirer ainsi les prix à la baisse aboutirait à "une perte de souveraineté alimentaire."

