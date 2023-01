La grève de ce jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans, a été fortement suivie. La CGT a annoncé 400.000 manifestants mobilisés à Paris (80.000 selon le ministère de l'Intérieur). Pour rappel, lors de la manifestation du 5 décembre 2019, premier jour de mobilisation contre la précédente réforme, le syndicat avait décompté 250.000 personnes.

Plus de 200 rassemblements ont été prévus partout en France à l'appel des huit principaux syndicats. 60.000 personnes ont été recensées à Bordeaux, 30.000 à Toulouse et à Lyon, 26.000 à Marseille, 20.000 à Caen et Perpignan.

Selon Gérald Darmanin, plus de 10.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, évoquant la présence attendue de "1.000 individus potentiellement violents".

30 interpellations ont eu lieu à Paris en marge de la manifestation, notamment après les premiers débordements.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info