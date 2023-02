INVITÉE RTL - Harcèlement : "Il suffit d'une rencontre pour sauver un enfant", affirme Brigitte Macron

À écouter Harcèlement scolaire : "C'est toujours la victime qui doit partir", dit Brigitte Macron, en colère 00:00:47

Le suicide de Lucas, 13 ans, a remis en avant de manière dramatique la question du harcèlement scolaire. L'histoire de ce jeune garçon homosexuel a ému la France entière. Touchée par ce récit, Brigitte Macron s'exprime en faveur dans la lutte contre les violences physiques et verbales exercées à l'école.

Invitée de RTL, l'ancienne professeure de français et Première dame, Brigitte Macron incite à une vigilance de chaque instant, pour éviter que de nombreux écoliers ne se retrouvent dans une souffrance similaire à celle de l'adolescent.

"N'importe qui peut passer à côté d'un enfant qui subit des violences", rappelle la Première dame, "parce qu'il y a des signaux parfois forts, parfois faibles, mais qu'ils s'appliquent à cacher". Brigitte Macron souligne cependant la honte injustifiée ressentie par les enfants victimes de harcèlement et soutient qu'aucun signal alarmant dans leur comportement ne doit être minimisé.

"Il suffit d'une rencontre pour sauver un enfant", affirme Brigitte Macron "ça peut être un éducateur, ça peut être un soignant, ça peut être un professeur". En plus de l'entourage proche et des adultes qui entourent les élèves, Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance, indique également que les ambassadeurs du harcèlement, peuvent aussi apporter une aide précieuse dans les signalements de harcèlement. "Ces enfants, qui sont désignés pour repérer, être attentifs et être à l'écoute" explique-t-elle, "et ce sont les enfants eux-mêmes qui sont souvent les lanceurs d'alerte les plus efficaces".

