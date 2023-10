Les prochaines élections européennes ne sont attendues qu'en juin 2024 et pourtant, les différents partis font déjà campagne en vu d'obtenir des sièges au Parlement européen. Marion Maréchal, en tant que tête de liste du parti Reconquête, entend bien imposer la droite à Strasbourg.

"Mettons nous autour de la table et réfléchissons ensemble à la forme que pourrait prendre une alliance", a avancé Marion Maréchal dans le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. "Construisons ensemble une nouvelle force de droite authentique, qui a sa place en France et qui aujourd'hui n'est représentée par personne." Elle a ensuite répondu sur son discours ambivalent par rapport aux Républicains, entre désir d'alliance et tacle cinglant.

"Nous sommes en concurrence sur le plan électoral. Maintenant ce ne sont pas des ennemis", estime l'ancienne députée. "J'ai des ennemis à gauche mais je n'en ai pas à droite. La preuve, ce sont des gens avec lesquels je veux travailler."