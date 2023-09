Endométriose : pourquoi la proposition de loi RN embarrasse les députés Renaissance et Nupes

Les députés du Rassemblement National ont présenté, ce mardi 19 septembre, les propositions de loi qu'ils défendront lors de leur niche parlementaire, le 12 octobre prochain. L'une d'elle concerne les femmes atteintes d'endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes en France. Les députés souhaitent inscrire cette maladie dans la liste des affections de longue durée (ALD) "exonérante", "totalement prise en charge par l'assurance maladie". Cette annonce a provoqué un malaise dans les autres formations pour qui ne pas voter signifierait refuser une amélioration qui tombe sous le sens.

Du côté du RN, on surfe déjà sur l'ambiguïté : "Moi, je déplore le fait que nos adversaires choisissent d'être en désaccord sur des textes consensuels. C'est du sectarisme au premier degré. Si le texte est bon, ils le votent, aucun Français ne va se soucier de savoir qui l'a proposé" affirme le député Jean-Philippe Tanguy, auteur de la proposition de loi.

Une opposition assumée par certains à gauche

À gauche, certains assument leur opposition comme le député communiste Nicolas Sansu : "J'ai une opposition de principe avec le Rassemblement national et je l'assume, ça me gêne absolument pas, c'est-à-dire que je ne vote pas leurs propositions de loi, quoi qu'il arrive je ne les signe jamais. Je sais ce qu'est l'extrême droite en France et il n'est pas question de leur donner un marchepied", affirme-t-il au micro de RTL.

Du côté de La France insoumise, Clémentine Autain a dénoncé une "opération grossière". Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, elle a appelé le gouvernement à adopter d'urgence un décret sur la reconnaissance de l'endométriose comme ALD pour prendre de vitesse le Rassemblement national.