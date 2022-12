INVITÉE RTL - Coupures d’électricité : "On va retourner à l’âge de pierre", fustige Marine Le Pen

Les éventuelles coupures de courant menacent de plus en plus les Français à l'approche de l'hiver. Mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne se disait sur RTL "confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure si on se mobilise tous". Invitée à l'antenne ce jeudi 8 décembre, Marine Le Pen exprime de son côté son inquiétude.

"Évidemment que je suis inquiète", a déclaré la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale. "On est au XXIe siècle, dans la sixième puissance mondiale et on est en train de nous expliquer qu'on va retourner à l'âge de pierre parce qu'on n'aura plus d'électricité. (…) Je suis désolée, ça ne passe pas crème".

"Ça m'indigne. Ça veut dire que nous sommes dirigés par des incapables, par des incompétents, par des imprévoyants et qu'une fois de plus, ce ne sont pas eux qui paient les conséquences de ça, ce sont les Français", fustige Marine Le Pen.

