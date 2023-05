INVITÉE RTL - Pour Aurore Bergé, ce n'est pas le "vacarme", qui doit "empêcher la capacité à réformer"

Au lendemain de la mobilisation historique du 1er mai ayant réuni 2,3 millions de manifestants selon les chiffres des syndicats, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale a affirmé que le caractère particulier de cette fête du travail ne lui "échappe pas". "Ça n'échappe pas au président de la République ni à la Première ministre", a-t-elle poursuivi. Implacable, le gouvernement maintient pourtant sa réforme des retraites, qui entrera progressivement en vigueur à partir du 1er septembre 2023, comme a tenu à le rappeler Aurore Bergé. Désormais, le gouvernement est prêt à passer à autre chose.

"C'est une réforme d'effort", reconnaît-elle, "on demande à des millions de Français un effort qui est justifié par une nécessité budgétaire pour pouvoir financer nos retraites". Selon elle, le désaccord autour du texte serait le résultat d'une "faute collective". Force est de constater que face à la contestation et à la majorité relative du parti présidentiel à l'Assemblée, gouverner va se révéler difficile.

Et si le second quinquennat d'Emmanuel Macron était mort un an après avoir commencé ? Non, selon Aurore Bergé, qui affirme qu'il ne s'agit pas "d'un quinquennat pour rien". "Les perspectives, elles, ne sont pas catastrophiques", insiste-t-elle. "Je veux bien qu'on commente dix, quinze ou vingt casseroles qui font beaucoup de bruit" mais, "on est un pays qui a des bases extrêmement solides et ce n'est pas parce que vous avez du bruit et du vacarme que ça doit empêcher la capacité qu'on a à réformer".

