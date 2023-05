Manifestations du 1er mai : Marine Le Pen dénonce des "tentatives d'assassinat" contre les forces de l'ordre

"Nous ne sommes plus face à des violences, mais face à des tentatives d'assassinat contre les forces de l'ordre." Marine Le Pen s'est offensé des violences commises, lundi 1er mai, en marge des cortèges syndicaux, sur Twitter. La cheffe de file des députés Rassemblement national estime que "les incendiaires d'immeubles d'habitation" "doivent être traduits devant la Cour d'assises".



"Transformer nos forces de l'ordre en torches humaines et abattre la République, voilà ce que voulaient les blacks blocs présents en nombre cet après midi à Paris", a estimé de son côté Eric Ciotti, le président du parti Les Républicains. "Tous les groupuscules d'extrême gauche violents doivent être dissous. On ne négocie pas avec des meurtriers, jamais", a-t-il ajouté.

"Combien de temps, combien de victimes nous faudra-t-il encore compter pour mettre un terme à ce spectacle de décivilisation ?", s'est, pour sa part, interrogé Bruno Retailleau, le chef des sénateurs LR.



Au moins 108 policiers et gendarmes ont été blessés lundi en France, dont "une vingtaine" à Paris, lors des manifestations du 1er-Mai, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ajoutant que 291 personnes avaient été interpellées dans le pays, dont 90 dans la capitale. Un bilan inédit pour un 1er mai.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info