Retraites : "Le bruit des casseroles, c’est la colère qu’on fait bouillir et la démocratie qui s’évapore", dit Véran

Le lundi 24 avril, un déplacement du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a été perturbé par un concert de casseroles à Lyon, ce qui l'a contraint à modifier son déplacement. Sur place, plusieurs manifestants ont même tenté de forcer les portes du bâtiment où il se trouvait. Ce degré de violence et l'acceptation de cette violence choque le gouvernement, selon son porte-parole, Olivier Véran.

"Le bruit des casseroles, c’est la colère qu’on fait bouillir et c'est la démocratie qui s’évapore. Quand on veut vous couvrir pour vous empêcher de parler, quand on veut vous priver de dialogue, de discussion et d'échange, quand on veut empêcher son contradicteur de parler, quand on veut empêcher des ministres de se déplacer sur le territoire de la République, quand on fait usage de menaces contre des élus, voire qu'on a recours à de la violence, ce n'est pas la démocratie qu'on défend", s'insurge Olivier Véran, invité sur RTL ce 26 avril 2023.

"Certains Français sont inquiets ou en colère contre la réforme des retraites", admet-il en proposant d'échanger avec eux. "Je fais la différence entre ça et les mouvements animés par des groupuscules, qui guettent toute la journée des ministres ou des députés pendant leurs déplacements, animés par des délégués de certains syndicats radicaux ou par des mouvements très politisés et qui ne correspondent pas à la volonté des Français".

