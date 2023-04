Réforme des retraites : pourquoi la date du 1er septembre semble difficile à tenir

Une course contre-la-montre est lancée pour l'exécutif s'il veut respecter le délai inscrit dans le texte de la réforme des retraites, à savoir le 1er septembre. Et le calendrier risque d'être difficile à tenir, car après le Conseil constitutionnel, la prochaine étape, c'est la publication des décrets d'application.

Les décrets d'application vont préciser tout ce qui a été dit à l'oral sur les carrières longues, la pénibilité ou encore la retraite minimale. Il y aura une trentaine de décrets et leur rédaction va prendre du temps.

"Les décrets vont être analysés par le Conseil d'État, puis ils doivent être validés par les caisses de retraites et après seulement, ils reviennent, explique Yvan Ricordeau, spécialiste des retraites à la CFDT. Tout cela prend du temps, on parle de plusieurs semaines, et donc, l'application au 1er septembre ne semble pas vraiment réalisable."



Une mise en route fastidieuse ?

Surtout, une fois les décrets publiés, il faudra former les milliers de salariés dans les caisses de retraite, mettre à jour les logiciels informatiques et d'ici le 1er septembre, c'est ambitieux pour Grégory Thomas, délégué CFTC de la caisse de retraites d'Île-de-France. "Ce projet de réforme des retraites, on va l'absorber par vagues et de manière progressive, explique-t-il. On aura évidemment une zone de flottement de la rentrée jusqu'à la fin de l'année." À la fin de l'année, tout sera rodé selon cet agent, mais il risque d'y avoir du retard dans le traitement des dossiers.



