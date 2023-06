Pénurie d'eau, sécheresse, orages violents... Les perturbations climatiques se font de plus en plus fréquentes et de plus en plus violente pendant la période estivale. De quoi placer certaines régions françaises sous tension hydrique, par exemple. La gestion des énergies, de l'eau et de l'électricité, représente ainsi un enjeu primordial, notamment pour Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique qui a présenté son plan de sobriété énergétique pour l’été ce mardi 20 juin sur RTL.



"Non, on ne risque pas de manquer d'électricité, mais ce plan, c'est la suite du plan sobriété de l'hiver dernier", affirme-t-elle, précisant qu'il s'agit d'une mesure qui serait bonne pour la planète, pour le portefeuille, et qui pourrait nous permettre de ne pas manquer ni de gaz ni d'électricité à l'hiver 2023.

"La sobriété va s'installer, c'est un enjeu collectif, précise Agnès Pannier-Runacher. Toutefois, la ministre reconnaît que les Français ont veillé à limiter leur consommation d'électricité pour moins subir les effets de l'inflation. "Chaque geste compte pour la Planète", ajoute-t-elle.

Parmi les mesures proposées, la ministre de la Transition écologique souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 avec plusieurs leviers : "la sobriété, en changeant collectivement nos comportements et en faisant en sorte au niveau des politiques publiques de permettre ce changement [...], deuxièmement en ayant plus d'efficacité énergétique, troisièmement en produisant plus d'énergie décarbonée, renouvelable et nucléaire".

L'État, notamment en ville où des îlots de chaleur peuvent faire grimper le thermomètre, la climatisation tourne souvent à plein régime dans les bureaux, mais aussi dans certaines habitations, et représente le premier poste de consommation électrique. Depuis 2007, la loi recommande de ne pas aller au-dessous des 26°C "et ce n'est pas appliqué", constate Agnès Pannier-Runacher, qui recommande que cette mesure soit enfin respectée, notamment par les entreprises.

La ministre appelle également les Français à lever le pied sur les autoroutes et à rouler à 110km/h au lieu des 130km/h autorisés. "Ce n'est pas rien pour vous et pour la Planète", assure-t-elle, ajoutant que cela permet d'économiser "20% de carburant".