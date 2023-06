Johnny Hallyday : Laeticia, les filles, ses défauts... Les franches révélations de son ancien chauffeur

JOHNNY - 3 questions à Patrick Roussel, son ex garde du corps et chauffeur

Il a voulu écrire sa vérité. Patrick Roussel, l'homme qui a été le chauffeur et le garde du corps de Johnny Hallyday, qui aurait eu 80 ans cette année, raconte les coulisses de la vie de la star dans un livre. Dans ce livre honnête, Tout le monde l'appelait Johnny (éd. Mareuil), celui qui a été l'ombre du chanteur pendant des années, dresse un portrait franc. On y retrouve les grandes qualités de l'artiste, la loyauté de l'ami mais aussi ses défauts, ses abus, ses caprices.

"Je reste extrêmement respectueux envers lui, comme je l'ai toujours été, commence Patrick Roussel au micro de RTL. Mais je n'allais pas écrire un livre consensuel ou mielleux comme ç'a déjà été fait. Je raconte mon vécu, ma vérité."

Dans ce livre, Patrick Roussel, revient sur une nuit où le chanteur dort dans un hôtel de Genève avec son entourage. Laeticia, son épouse, n'est pas là. Le chanteur fait alors "venir des filles" pour lui, pour ses amis et aussi pour son chauffeur qui déclinera poliment la proposition. Johnny paye et cette générosité lui permettait de conserver quelques dossiers ou anecdotes croustillantes à ressortir une autre fois à ses amis. "Je pense que' ça l'amusait beaucoup, analyse Patrick Roussel. Il était taquin. Il aimait bien pouvoir leur ressortir plus tard, c'était un jeu".

Patrick Roussel raconte aussi les humeurs d'un professionnel perfectionniste, frustré qu'une Lara Fabian chante faux un jour ou qu'un Florent Pagny arrive légèrement en retard sur scène. L'ancien chauffeur explore aussi la relation entre Laeticia Hallyday et le reste de la bande. "Laeticia a fini par oublier qui était la star. (...) Sa seule présence imposait un climat pesant", écrit-il. "Oui. D'autres personnes le diront. C'était comme ça. J'ai reçu, quand on partait de Marne La Coquette, des messages de personnes du staff qui me demandaient si Laeticia venait ou pas. L'ambiance était plus détendue quand elle n'était pas là", raconte-t-il. C'est une Laeticia directive, qui impose ses choix artistiques, qui est décrite.

Si Patrick Roussel a été une présence quotidienne pour le chanteur, il n'a jamais souhaité devenir un proche ou un ami, entretenant toujours une saine distance entre lui et son patron. "Tutoyer mon patron, ça ne se faisait pas. Je trouvais ça plus respectueux. Quand on sait que ça va s'arrêter un jour et comme ça, c'est moins dur avec cette distance", confie-t-il.