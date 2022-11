Agnès Pannier-Runacher : ce qu'il faut savoir sur l'affaire révélée par "Disclose"

Une ministre soupçonnée de "conflits d'intérêts". Agnès Pannier-Runacher a dû se défendre, le mardi 8 novembre, à l'Assemblée nationale. Le média d'investigations en ligne Disclose a révélé que ses trois enfants détenaient des parts dans une société pétrolière créée par leur grand-père avec des fonds en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. Pour la ministre de la Transition énergétique, l'affaire s'annonce sur le papier compliquée à défendre.

Pétrole et paradis fiscaux. Le cocktail paraît explosif. Pour la ministre, les accusations qui la visent sont fausses et calomnieuses. Pas de conflit d'intérêts, selon elle. Concernant, la compagnie pétrolière dont son père est un ancien dirigeant n'ayant pas d'activité en France, Agnès Pannier-Runacher n'a jamais eu à traiter avec elle.

Les fonds alors acquis l'ont été quand Jean-Michel Runacher, résidait et travaillait à l'étranger. Quant à la société créée pour préparer sa succession, elle est soumise à la fiscalité française et les placements gérés par des professionnels indépendants. Ni elle, ni ses enfants ne perçoivent de revenus. Ils sont nus-propriétaires, leur grand-père conservant l'usufruit.

Et si elle n'a pas déclaré ses parts à la Haute autorité, c'est que rien ne l'y obligeait. Ses explications ont été fournies par Agnès Pannier-Runacher et son cabinet. En jouant la transparence, elle espère désamorcer au plus vite la polémique.

