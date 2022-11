Céline Quatennens a accusé, mercredi 23 novembre, Adrien Quetennens de "violences physiques et morales" depuis "plusieurs années". Lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Clémentine Autain, a indiqué que La France insoumise n'avait "à ce jour, pas pris cet axe" de la démission, mais rappelle que plusieurs membres de la Nupes ont pris "des positions fortes" sur cette affaire.



La députée de Seine-Saint-Denis précise que dès le début de l'affaire, qui a débuté par un communiqué de presse d'Adrien Quatennens, "il n'a plus exercé son mandat de coordinateur du mouvement et ne participe plus aux travaux parlementaires." Ainsi, selon elle, LFI a posé des actes "forts" et "clairs."

C'est "un moment qui est à la fois douloureux et difficile" pour le mouvement, exprime également Clémentin Autain. En effet, "avoir un camarade qui est aux prises avec des faits de cette nature" est difficile car "il y a de l'affect". Néanmoins, elle précise que LFI "prend au sérieux ce que dit Céline Quatennens."

