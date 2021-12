INVITÉ RTL - "Zemmour n'arrive pas à entrer dans la politique", commente Jordan Bardella

"Sa candidature stagne, on voit qu'il est sur un plafond. Éric Zemmour n'arrive pas à entrer dans la politique." Interrogé par les auditeurs de RTL, Jordan Bardella a commenté la candidature d'Éric Zemmour à la prochaine présidentielle.

Pour lui, l'ancien journaliste n'arrive pas à franchir un cap et ne propose rien d'innovant. "Il reste un polémiste, il ne dit rien de plus que ce que dit le FN depuis plus de 30 ans", a ajouté le président par intérim du Rassemblement national. Il rappelle que "venir dire qu'il y a un problème avec l'immigration aujourd'hui alors qu'il y a 90% des Français qui le pensent, le FN le disait quand la majorité des Français était favorable à l'immigration".

Il va même plus loin en indiquant que sa candidature "permet de neutraliser le camp national et de conduire à un second tour Valérie Pécresse/Emmanuel Macron" et donc "cela permettra à Macron d'être réélu". "La question n'est pas de savoir qui est le plus brutal des deux [entre Marine Le Pen et Éric Zemmour], mais qui est capable de gouverner la France", a-t-il conclu.