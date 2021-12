INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Zemmour inquiète beaucoup plus” que le RN, selon Aliot

À droite, la candidature d'Éric Zemmour inquiète, à quatre mois de l'élection présidentielle. Selon certains sondages, le polémiste pourrait empêcher Marine Le Pend'être au deuxième tour, au profit de Valérie Pécresse. Invité ce dimanche 19 décembre du Grand Jury sur RTL- Le Figaro - LCI, Louis Aliot s'est exprimé sur la candidature du polémiste.

"La campagne va commencer. Janvier, février, mars, sont des mois très importants pour permettre de se battre sur le terrain auprès d'un certain nombre de nos concitoyens qui sont partis bille en tête derrière la candidature d'Éric Zemmour et qui se disent aujourd'hui : 'finalement elle sert à quoi cette candidature ?'", lance le porte-parole de Marine Le Pen.

"Il ne dit rien de plus qu'on ne dit. Il inquiète beaucoup plus par contre. En revanche, il enlève une partie de notre électorat qui risque de nous manquer pour arriver au deuxième tour. Il y a quand même beaucoup de nos concitoyens qui ont suivi Zemmour et qui aujourd'hui se posent des questions", poursuit le maire de Perpignan.