Alexis Corbière raconte l’accrochage avec des pro Zemmour après "Face à Baba"

"Espèce de lâche ! Connard va ! Sucer la b*te à ton chef à la télé, tu trouves ça glorieux ?". La situation était très tendue jeudi 16 décembre au sortir de l'émission Face à Baba sur C8 où Cyril Hanouna arbitrait un débat entre Éric Zemmour et le député insoumis Alexis Corbière. La compagne de ce dernier, hors plateau, s'en est violemment prise au président de Génération Z, Stanislas Rigaud, en l'insultant copieusement.

Dans une vidéo publiée ce vendredi 17 décembre sur son compte Twitter, Alexis Corbière revient sur cette altercation. "À la sortie du plateau, nous (Alexis Corbière et Raquel Garrido) devons passer dans un groupe de dix ou quinze personnes" dont Stanislas Rigaud, raconte le député. "On s'aperçoit alors qu'il y a dans ce groupe Geoffroy Lejeune de la rédaction du journal d'extrême-droite qui m'avait insulté en me qualifiant "d'islamo-gaucho"" continue-t-il.

"On est deux, ils sont quinze et ils nous provoquent", selon Alexis Corbière, Raquel Garrido rappelle au groupe qu'ils sont en compagnie d'un journaliste dont le journal a été condamné pour injure raciste à l'encontre de la députée insoumise Danièle Obono. C'est à ce moment-là que le ton monte.

"Ça chauffe, ils sont nombreux et ils veulent nous impressionner et on leur répond, car ce sont des militants d'extrême-droite" détaille l'élu de Seine-Saint-Denis. Selon lui, Christine Kelly, journaliste à CNEWS, filme la scène. "Je lui demande pourquoi, elle répond que c'est pour elle et elle arrête, puis je me rends compte que la vidéo a été donnée à monsieur Morandini" poursuit-il, en affirmant que c'est Christine Kelly qui a partagé la vidéo à l'animateur. Une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux par la suite.