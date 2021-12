Passe vaccinal : "Ce qu'on nous a promis de ne pas faire est en train de se réaliser", dénonce Le Pen

Au sortir d'un nouveau conseil de défense sanitaire ce vendredi 17 décembre, Jean Castex a annoncé que le gouvernement allait présenter un projet de loi pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. "C'est donc une obligation vaccinale. Ce qu'on nous a absolument promis de ne pas faire est en train de se réaliser", a dénoncé Marine Le Pen.

"À chaque fois que le gouvernement fait une promesse, 15 jours plus tard, il rompt cette promesse. Évidemment je condamne ce choix. Qu'il y ait des gens qui soient en réanimation est une chose, mais qu'on soit obligé d'enfermer les gens, de les menacer de mort sociale s'ils ne sont pas vaccinés" en est une autre, poursuit la candidate du Rassemblement national.

Cette décision "consiste à dire qu'on ne pourra plus avoir une vie normale même si on démontre par un test qu'on n'est pas porteur du virus. Ceci n'a pas de sens sanitaire. Il y a là encore une fois la démonstration de l'amateurisme, de l'incurie et peut-être même du cynisme du gouvernement", selon Marine Le Pen.