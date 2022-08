Climat : 1 Français sur 5 affirme avoir pris conscience cet été des enjeux dans notre pays

Il fallait peut-être de graves incidents pour que les Français prennent (enfin) conscience de l'urgence climatique. Après les événements climatiques violents de cet été (sécheresse, incendies, orages violents…), 21% des Français déclarent avoir pris conscience que le changement climatique pouvait déjà avoir des effets dans notre pays.

Ils s’ajoutent aux 66% qui en étaient déjà conscients. Ce sont donc 87% des Français qui se déclarent aujourd’hui conscients des impacts du changement climatique.

13% des Français se montrent malgré tout sceptiques, pensant qu’on ne peut attribuer ces événements au changement climatique (10%) ou remettant même en cause l’existence de ce type de bouleversement (3%).

Les sympathisants EELV (94%) et plus largement les sympathisants de gauche (78%) étaient déjà conscients des enjeux avant la période estivale. En revanche, 27% des sympathisants LREM déclarent que c’est avec les événements de ces dernières semaines qu’ils ont pris conscience des effets que pouvait avoir le dérèglement climatique.

Les sympathisants LR (20%) et RN (21%) sont quant à eux plus dubitatifs concernant le changement climatique.

Les Français prêts à faire des efforts, mais....

En réaction, 36% des Français estiment déjà faire leur maximum pour lutter contre le changement climatique tandis que 41% déclarent vouloir augmenter leurs efforts suite aux évènements de l’été.

A contrario, 16% considèrent qu’il n’est pas de leur ressort d’agir mais que l’initiative incombe aux pouvoirs publics. 7% se montrent sceptiques, ou fatalistes, estimant qu’on ne peut agir contre le changement climatique. Une résignation que l’on retrouve davantage parmi les plus âgés (11% des 65 ans et plus) et chez les électeurs d’Eric Zemmour (15%) et de Marine Le Pen (13%) au 1er tour de la dernière présidentielle.

Quelles alternatives ?

Pour lutter contre le changement climatique, des alternatives existent, notamment faire payer plus cher les produits les plus polluants ou changer les comportements. S’agissant d’instaurer une sorte de taxe écologique sur certains produits : 42% des Français accepteraient de supporter (au moins en partie) le coût de l’impact sur l’environnement en payant plus cher les produits polluants. Une position toutefois fortement corrélée au niveau de vie : ils sont 56% parmi les foyers gagnant plus de 3.500 euros par mois, mais seulement 35% des foyers les plus modestes.



Quant aux changements d’habitudes, les Français seraient relativement prêts à limiter la température de leur chauffage à 19°C (77% d’acceptation) ou à renoncer à prendre l’avion (62%). Ce sont déjà des habitudes adoptées par une majorité de Français. Ils sont plus partagés à l’idée de renoncer à la voiture pour les trajets du quotidien (49% d’acceptation vs. 32% de refus) ou d’arrêter les vidéos en streaming (48% d’acceptation contre 30% de refus). Ils sont en revanche très peu enclins à l’idée de ne plus consommer de viande (36% d’acceptation contre 32% de refus).



Ce sont chez les CSP- (employés et ouvriers) que l’on retrouve les plus fortes réticences au changement : 43% de refus pour la viande, 40% pour la voiture, 38% pour le streaming.



Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 24 et

25 août 2022.

