INVITÉ RTL - "Il n'y a pas de violences policières", estime Gérald Darmanin, qui condamne "des actes individuels"

Interrogé par Philippe, un auditeur conducteur de poids lourd de 46 ans, qui se demandait comment des images de "violences policières" pouvaient être aussi nombreuses, Gérald Darmanin répond "qu'il n'y a pas de violences policières".



Le ministre de l'Intérieur conteste le terme et s'en explique. "Dire violences policières, c'est mettre en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État", affirme-t-il. Lors des dernières manifestations contre la réforme des retraites, et notamment depuis l'usage du 49.3 par Elisabeth Borne, les affrontements entre les CRS et les manifestants se sont intensifiés. Samedi 25 mars, lors du mouvement écologiste contre les méga-bassines à Sainte-Soline, de nombreux individus ont été blessés dans les deux camps

Le ministre de l'Intérieur rappelle ainsi que les forces de l'ordre bénéficient d'une "autorité légitime pour utiliser la force pour protéger les biens et les personnes", ce droit leur permettant donc de faire usage de la force s'ils le jugent nécessaires, estime Gérald Darmanin. Pourtant, le ministre reconnaît que certaines personnes ne respectent pas les limites de la "déontologie de la police nationale et de la gendarmerie" et sont "sanctionnées administrativement par moi-même, soit directement par la justice". Ainsi, il dit condamner les policiers et les gendarmes "qui ne respectent pas les ordres, qui utilisent de manière disproportionnée la force mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie".

À écouter 337. La France est-elle la mauvaise élève du maintien de l'ordre en Europe ? 00:22:59

"Ils salissent l'uniforme de la République et ils méritent d'être sanctionnés", estime-t-il. "Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, depuis 3 ans, j'ai sanctionné beaucoup de policiers et de gendarmes", rappelle le ministre, estimant qu'ils sont "nos protecteurs, payés pas très chers et qui tous les jours, nous protègent". Depuis une semaine et l'intensification des manifestations, ces forces de l'ordre "s'en prennent plein la tronche". "Ces ouvriers de la sécurité, il faut les protéger et heureusement qu'ils sont là", finit-il par déclarer.

