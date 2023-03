INVITÉ RTL - Gérald Darmanin dénonce "des fake news" sur la Brav-M

Gérald Darmanin dénonce les "fake news" autour de la Brav-M, l'unité motorisée de la police spécialisée dans la lutte contre la répression violente dont les méthodes font actuellement débat après plusieurs affaires de violences policières les mettant en cause dans les manifestations contre la réforme des retraites.

Invité de RTL ce mercredi 29 mars, le ministre de l'Intérieur a répondu à la question d'un auditeur se demandant si "les autorités ne laissent pas les casseurs agir en roue libre pour décrédibiliser le mouvement", en envoyant notamment "des unités non formées ou mal formées, comme la BAC, la Brav-M ou la Compagnie départementale d'intervention, avec tous les risques qui vont avec ?".

"Je ne peux pas laisser dire que l'on laisse casser", a rétorqué Gérald Darmanin. "Et deuxièmement, on n'envoie pas, sauf exception des policiers et des gendarmes qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, la Brav-M est formée au maintien de l'ordre. Voilà une fake news à laquelle je veux redire ici, c'est quoi la Brav-M ? Ce sont des gens qui font du maintien de l'ordre et qui sont juste à moto, non pas pour faire du maintien de l'ordre, mais pour se déplacer parce qu'il faut le faire rapidement", a-t-il souligné.

Le ministre estime plus largement que "ce qui n'a pas marché durant les gilets jaunes, c'est qu'il y avait beaucoup de policiers et de gendarmes qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre et qui ont dû faire du maintien de l'ordre", "notamment la BAC, parce qu'il manquait des effectifs". "On a essayé de changer ça", assure-t-il. "Ce qui m'a permis de dire durant ma conférence de presse que l'on avait 90 unités de forces mobiles, des unités qui font du maintien de l'ordre, et que la quasi-intégralité des gens qui sont policiers et gendarmes, surtout à Paris, font du maintien de l'ordre".

Gérald Darmanin souligne également qu'il "n'est pas possible d'intervenir à tout moment durant une manifestation sans craindre des dommages collatéraux qui font parfois des vidéos qui incriminent la police".

