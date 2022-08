À deux jours de la rentrée scolaire, le manque d'enseignants est une question sur la table. "Nous avons en effet des difficultés de recrutement", reconnaît le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, invité de RTL ce mardi 30 août. Auparavant, le gouvernement s'est voulu rassurant, promettant à plusieurs reprises qu'il y aurait "un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France".

Cependant, les difficultés de remplacement au cours de l'année scolaire risquent d'être plus importantes cette année encore. "On va avoir des tensions dans certaines disciplines du second degré, c'est vrai", dit Pap Ndiaye. Sont concernées : "la physique-chimie, la technologie, des disciplines aussi des lycées professionnels, celles qui sont les plus en tension avec le marché du travail, il faut le reconnaitre", explique-t-il.

"Nous avons des professeurs qui savent faire, que nous suivons et qui sont très motivés. Ce n'est pas du bricolage", affirme-t-il. "Nous faisons au mieux dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais la rentrée se fera dans des conditions très convenables, je peux vous le garantir", poursuit le ministre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info