L'été s'approche de sa fin et avec lui, les vacances scolaires. Il ne reste plus que quelques jours avant de retourner en classe et de rouvrir ses cahiers. Les élèves de France métropolitaine (des zones A, B et C), qu'ils soient en élémentaire, au collège ou au lycée, sont attendus dans les établissements scolaires le jeudi 1er septembre 2022. La date de la rentrée scolaire peut néanmoins différer en fonction des établissements, si le préfet en décide ainsi.

En Corse, les élèves seront de retour sur les bancs le vendredi 2 septembre 2022 dans les écoles, collèges et lycées. Les établissements de Guyane accueilleront, eux, les élèves le 5 septembre 2022.

Certains élèves ont déjà le sac plein de livres et l'agenda chargé de devoirs. C'est le cas en Polynésie française où la rentrée a eu lieu le 9 août 2022, de la Réunion (16 août 2022) et de Mayotte (24 août 2022).

En France métropolitaine, les enseignants reprennent, quant à eux, leur travail en classe le mercredi 31 août, pour une session de préparation. Ce sera le lendemain pour les professeurs en Corse.

