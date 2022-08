Rentrée scolaire 2022 : où trouver les fournitures les moins chères ?

Plus que trois jours avant la grande rentrée scolaire. C'est le moment ou jamais de faire les courses de dernière minute pour les fournitures. On vous dit tout sur les prix les plus bas pour le matériel d'une rentrée scolaire, c’est le cartable RTL. Les journalistes de la rédaction ont comparé les prix en se basant sur une liste de rentrée de CE2.

C'est dans une papeterie que les prix sont les moins chers, puisque pour acheter et remplir notre cartable RTL, il ne faut débourser que 95€. Ce sont 4€ de moins que dans un hypermarché et même 7€ plus économique que sur Internet. La plupart des fournitures, règle, cahiers, feuilles à dessin, gomme, sont les plus abordables dans le petit commerce.



En premier lieu, il faut acheter le cartable. On le trouve à 68€ contre 76 sur un site spécialisé, pour exactement la même marque. C'est donc une fausse bonne idée de faire ses courses de fournitures en ligne. Bien que certains sites proposent des listes clés en main pour toutes les classes, du CP à la Terminale, c'est au dépend de votre porte-monnaie.

Si c'est en général plus cher sur Internet, c'est en partie à cause des coûts de la livraison, près de 7€ pour recevoir le colis à domicile. Sept euros, c'est le montant de quasiment tout le contenu d'une trousse sur notre liste de rentrée. En revanche, les grandes surfaces restent une bonne opportunité pour leurs offres en lots. En achetant 4 bâtons de colle au lieu d’un seul, le prix à l’unité baisse de 20%.

Le contenu du cartable RTL

1 cartable (sans roulettes) Tann’s

1 trousse

1 4 couleurs bic

1 surligneur Stabilo

1 crayon de papier

1 bâton de colle Uhu

1 gomme maped

1 taille crayon

1 paire de ciseaux

1 règle de 30 cm

1 lutin 40 vues (poésies) Oxford

1 petit cahier grands carreaux 96 pages Clairefontaine

1 jeu d'intercalaires 6 touches

1 paquet de pochette transparentes (25)

20 feuilles simples grands carreaux grand format

Tous les chiffres :

Papeterie Espace Bruno (Masevaux, Haut-Rhin) / 95,35€

1 cartable (sans roulettes) Tann’s : 67,90€

1 trousse : 8€

1 4 couleurs bic : 2,95€

1 surligneur Stabilo : 1,40€

1 crayon de papier : 0,25€

1 bâton de colle Uhu : 2,15€

1 gomme maped : 0,30€

1 taille crayon : 0,90€

1 paire de ciseaux : 1,10€

1 règle de 30 cm : 0,60€

1 lutin 40 vues (poésies) Oxford : 2€

1 petit cahier grands carreaux 96 pages Clairefontaine : 1,10€

1 jeu d'intercalaires 6 touches : 1,50€

1 paquet de pochette transparentes (25) : 1,40€

20 feuilles simples grands carreaux grand format : 0,35€

20 feuilles simples grands carreaux petit format : 0,35€

1 pochette canson 21x29.7 : 3,10€

Lelclerc (Marignane, Bouche du Rhône) / 98,78€

1 cartable (sans roulettes) Tann’s : 74,50€

1 trousse : 5,11€

1 4 couleurs bic : 1,10€

1 surligneur Stabilo : 1,53€

1 crayon de papier : 0,62€

1 bâton de colle Uhu : 1,76€

1 gomme maped : 0,71€

1 taille crayon : 1,50€

1 paire de ciseaux : 2,65€

1 règle de 30 cm : 0,70€

1 lutin 40 vues (poésies) Oxford : 1,65€

1 petit cahier grands carreaux 96 pages Clairefontaine : 1,75€

1 jeu d'intercalaires 6 touches : 0,55€

1 paquet de pochette transparentes (25) : 1,11€

20 feuilles simples grands carreaux grand format : 0,19€

20 feuilles simples grands carreaux petit format : 0,11€

1 pochette canson 21x29.7 : 3,24€

Scoléo (internet) / 98.64€ + 3.40€ = 102.04€

1 cartable (sans roulettes) Tann’s : 76,19€

1 trousse : 5,77€

1 4 couleurs bic : 2,20€

1 surligneur Stabilo : 1,17€

1 crayon de papier : 0,16€

1 bâton de colle Uhu : 2,13€

1 gomme maped : 0,52€

1 taille crayon : 0,42€

1 paire de ciseaux : 0,74€

1 règle de 30 cm : 1,04€

1 lutin 40 vues (poésies) Oxford : 1,99€

1 petit cahier grands carreaux 96 pages Clairefontaine : 1,17€

1 jeu d'intercalaires 6 touches : 0,71€

1 paquet de pochette transparentes (25) : 0,89€

20 feuilles simples grands carreaux grand format : 0,22€ (3.27 les 300)

20 feuilles simples grands carreaux petit format : 0,22€ (200 à 2,24)

1 pochette canson 21x29.7 : 3,10€

Livraison Point relais : 3,40€

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info