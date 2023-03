INVITÉ RTL - Retraites : "A l’issue d’un conflit, il ne faut pas être dans le déni", dit Dussopt

Le gouvernement peut-il crier "victoire" sur les réforme des retraites, selon le mot employé Elisabeth Borne ? "Le texte est allé jusqu'au bout" note Olivier Dussopt sur un ton pragmatique.

Invité de RTL ce jeudi 23 mars au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, le ministre du Travail estime qu'"à l’issue d’un conflit comme celui-ci, il ne faut pas être dans le déni et il ne faut pas penser qu’on va effacer des choses". "Il y a un avant et un après et il y a un désaccord qui va persister sur l’âge de départ à la retraite", a-t-il indiqué.

Le ministre a indiqué avoir "des contacts informels et discrets", avec les organisations syndicales. "Cela permet de mieux comprendre les positions des uns et des autres", a-t-il expliqué sans donner plus de détails sur le contenu de leurs échanges.

Objectif : loi travail

Olivier Dussopt souhaite que les choses se fassent "progressivement" et "à l'initiative du gouvernement". "Je dois dans les prochaines semaines présenter un projet de loi sur le travail (...) Ce sont autant de sujets qui nécessitent de la concertation", a-t-il indiqué.

Lors de son interview du 22 mars, Emmanuel Macron a longuement détaillé le chantier du projet de loi travail avec des mesures prévues sur l'usure professionnelle et la pénibilité.

Quant au projet de la loi sur l'immigration, qu'Olivier Dussopt porte aux côté de Gérald Darmanin, le ministre du Travail a confirmé qu'il ne sera "pas examiné la semaine prochaine" au Sénat, comme c'était prévu. Mais cela ne signifie pas que le texte est retiré pour autant mais plutôt "saucissonné".

