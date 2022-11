INVITÉ RTL - "Quelqu'un comme Léna Situations représente l'étape ultime du capitalisme", estime François Gemenne

François Gemenne publie "L'écologie n'est pas un consensus" aux Éditions Fayard. Le co-auteur du dernier rapport du Giec dresse le constat que les Français n'ont jamais été aussi inquiets pour la planète, mais que cela ne se traduit pas dans les urnes.

"L'écologie politique reste politiquement assez minoritaire. Même quand elle fait des bons, voire des très bons scores, ça reste un électeur sur sept, un électeur sur six", explique François Gemenne. Dans le même temps, 85 % des Français se disent inquiets pour le changement climatique. Selon lui, les classes aisées seraient les seules à pouvoir voter pour des politiques impliquant des sacrifices.



Le changement climatique est encore vu comme une cause qui ne touche pas les intérêts des gens. "Le problème, c'est que la lutte contre le changement climatique va comporter un décalage à la fois dans le temps et dans l'espace", poursuit François Gemenne. Les conséquences semblant lointaines, les Français ne sont pas prêts à changer. Ainsi, même la mesure du gouvernement, qui envisage de baisser la vitesse de 130 km/h à 110 km/h sur l'autoroute, a été très mal accueillie.

Une dénonciation de la surconsommation

Pour certains, il n'est pas nécessaire que la France fasse des efforts alors que la Chine lance sa production de centrales à charbon par exemple. "Ça, c'est parce qu'on considère le changement climatique comme un problème binaire", indique le climatologue, qui estime qu'il n'est pas trop tard pour s'impliquer. "Chaque tonne de CO2 va faire une différence, il n'y a aucune action contre le changement climatique qui soit inutile", appuie-t-il.

Pour François Gemenne, les actions écologistes, telles que le jet de soupe sur des tableaux, ne sont pas forcément comprises par la population. Il craint que la société se divise en deux camps et que la lutte contre le changement climatique devienne secondaire. "L'enjeu, c'est de voir comment on met la société en mouvement pour réduire notre empreinte carbone", assure-t-il.



Jeudi 3 novembre, le chercheur a par ailleurs lancé une pique à l'influenceuse Léna Situations, qu'il a accusée de consumérisme, à l'occasion d'une collaboration entre la Youtubeuse et une marque de chaussures. "Quelqu'un comme Léna Situations, comme les influenceurs, les influenceuses, représente un peu l'étape ultime du capitalisme", déplore François Gemenne.

