Les solutions du Giec pour ralentir le réchauffement climatique

La vague de froid qui a touché ces derniers jours les cultures françaises est liée aux changements climatiques qui touchent la planète. Le froid au printemps est habituel mais ce qui a changé avec le réchauffement climatique c'est que les périodes de douceurs sont plus précoces.

Les arbres fruitiers et la vigne se réveillent plus tôt et les agriculteurs le constatent depuis quinze ans. À cause du réchauffement du climat, les bourgeons se forment en avance et quand le gel classique de printemps arrive, cela se transforme en catastrophe pour les récoltes.

Dans ce contexte, le dernier rapport du Giec s'intéresse aux solutions à apporter au réchauffement climatique. Ce document insiste fortement sur la viande. Il ne dit pas que nous devons tous devenir vegan mais qu'il faut réduire notre consommation car la production de viande crée beaucoup de gaz à effet de serre. Autant consacrer le blé pour l'alimentation humaine, écrivent-ils.

Miser sur les énergies renouvelables

Parmi les solutions les plus efficaces, les experts préconisent les énergies renouvelables plus que le nucléaire. Leur coût a baissé de 85 % en dix ans. Enfin, ce rapport, adopté par tous les pays, y compris pétroliers, estime qu'il faut aller vite. Les émissions de gaz continuent d'augmenter alors qu'il faudrait qu'elles baissent de 43 % d'ici à 2030, pour vraiment limiter la hausse des températures.