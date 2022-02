INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Le vote Mélenchon n'est pas le vote utile" mais "le vote futile", selon Véran

Jean-Luc Mélenchon est-il la meilleure chance pour la gauche d'accéder au premier tour de l'élection présidentielle ? C'est en tout cas ce que pense Ségolène Royal qui estime que le vote utile à gauche est le candidat de la France insoumise.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 20 février, Olivier Véran n'est pas du même avis. Ancien socialiste, le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement "fait en sorte que les oubliés de la République aient le sentiment et la conviction que la République pense bien à eux".



"Nous faisons reculer les discours extrémistes (...) Quand on est de gauche qu'on a des valeurs sociales ancrées au corps et qu'on veut qu'elles soient portées pendant cinq ans dans notre pays, le vote Mélenchon ce n'est pas le vote utile, c'est le vote futile", a-t-il taclé.