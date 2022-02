Présidentielle 2022 : Mélenchon remercie Royal de son soutien qui n'est pas "un ralliement"

Jean-Luc Mélenchon a remercié ce jeudi Ségolène Royal qui a affirmé : "le seul vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon". Dans un tweet, le leader de la France insoumise a salué "ses mots de rassemblement", ajoutant que "son mérite est d'autant plus respectable car je sais que son soutien n'est pas un ralliement. Je lui en suis donc très reconnaissant".

La veille Ségolène Royal avait estimé que pour faire gagner la gauche, le vote Mélenchon était "le seul vote utile". "C'est lui qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui, qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle... Donc c'est lui le plus solide" avait lancé la candidate à la présidentielle 2007 sur le plateau de BFMTV, mercredi 16 février.

Continuant sur sa lancée, l'ancienne ministre de François Hollande et François Mitterrand avait affirmé que "si la gauche veut être au second tour, il faut que les responsables se réunissent, en regardant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, et le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon".

Les propos de Ségolène Royal ont agacé le Parti socialiste. En plus de soutenir Jean-Luc Mélenchon, la socialiste battue par Nicolas Sarkozy en 2007 a demandé à Anne Hidalgo d'arrêter sa campagne. "À sa place, j'arrêterais" a-t-elle jugé sur BFMTV.

De son côté, le candidat du Parti communiste Fabien Roussel a assuré qu'il préférait "le soutien de Marie-George Buffet à celui de Ségolène Royal". Autrement dit, Fabien Roussel préfère le soutien de l'ancienne secrétaire nationale du Parti communiste français et de l'ancienne candidate du PCF à l'élection présidentielle de 2007 qui avait récolté 1,93% des voix.

Ségolène Royal lui a répondu sur Twitter, affirmant que "sur Jean-Luc Mélenchon, j'ai parlé de vote utile dans le cadre d'un rassemblement de si la gauche veut être au second tour. Si vous étiez en tête je dirais la même chose pour vous. De même pour le PS ou les Verts. Cela s'appelle l'Union, si difficile" a-t-elle regretté.