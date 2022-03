Présidentielle 2022 : l'élection est-elle jouée ?

La France est dans une situation inédite : jamais elle n'a connu de contexte international aussi tendu pendant une campagne présidentielle. Pour les candidats de l'opposition, il est compliqué de se positionner. Chacun bouleverse son agenda de campagne.

Valérie Pécresse, par exemple, a organisé lundi soir son contre-conseil, un comité stratégique de défense pour montrer qu'elle pourrait être cheffe de guerre. Mais quand vous voyez les images avec des ministres de la défense et des affaires étrangères qui ne sont plus au pouvoir depuis 10 ans, elles ne font pas le poids face à Emmanuel Macron qui est toute la journée au téléphone avec les présidents ukrainien et russe. C'est très inégal entre l'opposition et l'exécutif.



Autre cas de figure : les candidats dont on ressort les interviews et qui étaient favorables à Vladimir Poutine comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et qui doivent décoller cette image de pro-Poutine, très embarrassante à 40 jours de la présidentielle. Anne Hidalgo et Yannick Jadot tirent d'ailleurs à boulets rouges sur Jean-Luc Mélenchon pour ses prises de positon en faveur de Vladimir Poutine.

Valérie Pécresse espère profiter de cette situation pour affaiblir Éric Zemmour et Marine Le Pen. Toutefois, cela n'élimine pas les problèmes qui auraient dû au cœur de cette campagne. Le débat risque d'être escamoté. Et dans la majorité, ils sont nombreux à se dire qu'il faudra qu'il y ait un débat à un moment.