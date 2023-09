À l'approche de son université d'été dans sa ville, à Hyères, fin septembre, Nicolas Dupont-Aignan s'est exprimé sur l'actualité politique et sociale de la France au micro de RTL. Le député de l'Essonne est d'ailleurs scandalisé par les images de violences envers des policiers à Paris, survenues en marge des manifestations contre les violences policières, samedi 23 septembre.

"Il n'y a pas un pays au monde où on voit ça", estime le président de Debout la France. "On est en pleine décrépitude de l'État. Et s'il n'y a pas un État pour faire respecter l'ordre dans le respect des libertés, il n'y a plus de pays."

L'élu est également revenu sur l'invitation du pape à l'encontre des pays européens, afin d'accueillir les migrants traversant la Méditerranée, faisant suite à la crise migratoire subie par l'île de Lampedusa. "Le premier devoir du continent européen est de changer son rapport à l'Afrique. [...] Il faut sauver [les migrants], car il est hors de question de continuer à voir la Méditerranée en cimetière et on les raccompagne."