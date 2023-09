Lampedusa : 7.000 personnes ont débarqué en 24 heures

Une affluence spectaculaire sur une île d'à peine 20 km². La petite île italienne de Lampedusa s'efforce jeudi 14 septembre de faire face à l'afflux de migrants en provenance d'Afrique du Nord, après avoir accueilli plus de 7.000 personnes, soit l'équivalent de toute la population locale, en l'espace de 24 heures.



Le centre d'accueil, construit pour héberger moins de 400 personnes, est aujourd'hui débordé, avec des hommes, des femmes et des enfants contraints de dormir dehors sur des lits de fortune en plastique, beaucoup enveloppés dans des couvertures d'urgence. L'île a déclaré l'état d'urgence.

Cet afflux incontrôlable a notamment été provoqué par les aléas de la météo. Déchaînée par un appel d'air, la Méditerranée n'a permis à aucun bateau de prendre le large depuis la Tunisie pendant une semaine pour les personnes voulant traverser.

Meloni critiquée par les médias italiens

Une météo plus clémente a provoqué le départ d'embarcations à bord desquelles traversent des hommes, femmes et enfants venus d'Afrique subsaharienne qui fuient la guerre, la famine et la misère dans leur pays d'origine. Ils viennent du Soudan, de Guinée, du Mali, de Libye, mais aussi du Maghreb.

En Italie, le sujet fait la Une des journaux qui pointent l'échec de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, qui avait fait la promesse de mettre fin à l'immigration massive et fait aujourd'hui face à une réalité difficile.

